Тараканы в больницах - откуда они берутся? Размножаются в благоприятной среде или приезжают вместе с вещами пациентов? Откуда они взялись в травматологическом отделении Лисичанской городской больницы - смотрите в сюжете.
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12 февраля 2021, 14:20
Пациенты пожаловались на тараканов в Лисичанской больнице
Тараканы в больницах - откуда они берутся? Размножаются в благоприятной среде или приезжают вместе с вещами пациентов? Откуда они взялись в травматологическом отделении Лисичанской городской больницы - смотрите в сюжете.
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