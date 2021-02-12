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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
12 февраля 2021, 14:20

Пациенты пожаловались на тараканов в Лисичанской больнице

Тараканы в больницах - откуда они берутся? Размножаются в благоприятной среде или приезжают вместе с вещами пациентов? Откуда они взялись в травматологическом отделении Лисичанской городской больницы - смотрите в сюжете.

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