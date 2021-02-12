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Общественное мнение
Происшествия
12 февраля 2021, 16:02

На Житомирщине на ходу загорелся поезд

В ночь на 12 февраля вблизи с. Красноселка Коростенского района Житомирской области в тепловозе пассажирского поезда сообщением Львов-Бахмут произошел пожар, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 2:04. На место происшествия были направлены специалисты 37-го Государственного пожарно-спасательного поста и 8-й Государственной пожарно-спасательной части, а также пожарный поезд Коростенского отделения дороги регионального филиала «Юго-Западной железной дороги».

По прибытию к месту вызова установлено, что площадь пожара составляет 20 кв.м. дизельной установки тепловоза.

Благодаря совместным оперативным действиям в 2:57 пожар локализован, в 3:58 - ликвидирован на площади 20 кв.м. Травмированных и погибших в результате происшествия нет.

На тушение пожара от ГосЧС привлекались 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

В 05:00 движение по железнодорожному пути восстановлено. Причина пожара устанавливается специалистами.

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