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Общественное мнение
Экономика / Региональные
12 февраля 2021, 16:48

Украина потеряла 375 млрд грн из-за оккупации ОРДЛО

Потери Украины вследствие оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд гривен без учета стоимости находящихся там активов. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.

«По расчетам и экспертным выводам Центра экономических стратегий потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд грн, и это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях», — сказал он в ходе публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии — 2030 на тему «Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины» в пятницу в Киеве.

Резников добавил, что по оценкам Венского международного института, расходы на восстановление Донецкой и Луганской областей оцениваются в более, чем 21 млрд долларов (584,4 млрд гривен).

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