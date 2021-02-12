Верховный суд рассмотрит жалобу на закрытие телеканалов

12 февраля 2021, 17:42

Верховный суд решил рассмотреть один из трех исков о применении санкций к телеканалам 112 Украина, ZIK и NewsOne, сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что 11 февраля 2021 года Кассационный суд в составе Верховного суда вынес определение об открытии производства по делу № 9901/26/21 по иску гражданина, оспаривающего указ президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (согласно приложению 2 к решению СНБОУ применены персональные санкции в отношении ряда телеканалов).

Суд установил, что в обосновании исковых требований истец указывает на нарушение его права на получение информации от информационных программ, которые транслируют телеканалы 112 Украина, NewsOne, ZIK и другие, перечисленные в приложениях к решению, поскольку его доступ к ним заблокирован. Истец считает, что потеря доступа к указанным телеканалам является нарушением его прав, что предусмотрено статьями 8 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

С учетом положений ч. 2 ст. 266 и ч. 5 ст. 262 Кодекса административного судопроизводства Украины суд пришел к выводу о необходимости проверки нарушения указанных прав истца на судебном заседании.

Дело назначено к рассмотрению на заседании с сообщением (вызовом) сторон на 15 марта 2021 года в 12:00.