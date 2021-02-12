12 февраля 2021, 18:00 Авиаперелеты Зеленского в прошлом году обошлись бюджету в 22 миллиона На перелеты делегаций с участием президента Владимира Зеленского в 2020 году Государственное управление делами потратило 22,25 млн грн. Об этом свидетельствуют данные единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua, передает «Экономическая правда». Наибольшие расходы были связаны с перелетом по маршруту "Киев-Цюрих-Тель-Авив-Киев" в январе - более 2,5 млн грн. Еще в 1,05 млн грн обошелся налогоплательщикам перелет Владимира Зеленского на Мюнхенскую конференцию в феврале. Стоимость услуг по авиаперелета в Рим на встречу с Папой Римским составила 998 тыс грн. Несмотря на то, что самыми дорогими были международные перелеты, почти половина от общей суммы потраченных средств пришлась на внутренние авиаперевозки - 10,4 млн грн. Услуги по авиаперевозке президента Владимира Зеленского предоставляет Государственное авиационное предприятие "Украина", которое находится в управлении Государственного управления делами. Твитнуть Загрузка... Загрузка...