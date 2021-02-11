В Украине зафиксировано 4773 новых случая COVID-19

12 февраля 2021, 10:00

В Украине по состоянию на 12 февраля зафиксировано 4773 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 2000 человек, летальных случаев – 116, выздоровели 7211 человек, осуществлено тестирований за сутки - 40 899 (в том числе методом ПЦР - 25835, методом ИФА - 15064).

За все время пандемии в Украине заболели 1262867 человек, выздоровели – 1106155, летальных исходов - 24 174 проведено 6500150 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373), Киевк (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 348 случаев;

Винницкая область - 307 случаев;

Волынская область - 117 случаев;

Днепропетровская область - 297 случаев;

Донецкая область - 147 случаев;

Житомирская область - 185 случаев;

Закарпатская область - 314 случаев;

Запорожская область - 153 случая;

Ивано-Франковская область - 592 случая;

Киевская область - 246 случаев;

Кировоградская область - 12 случаев;

Луганская область - 52 случая;

Львовская область - 373 случая;

Николаевская область - 150 случаев;

Одесская область - 143 случая;

Полтавская область - 91 случай;

Ривненская область - 130 случаев;

Сумская область - 103 случая;

Тернопольская область - 168 случаев;

Харьковская область - 189 случаев;

Херсонская область - 48 случаев;

Хмельницкая область - 145 случаев;

Черкасская область - 122 случая;

Черновицкая область - 243 случая;

Черниговская область - 98 случаев.