В Украине зафиксировано 4773 новых случая COVID-19

В Украине по состоянию на 12 февраля зафиксировано 4773 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 2000 человек, летальных случаев – 116, выздоровели 7211 человек, осуществлено тестирований за сутки - 40 899 (в том числе методом ПЦР - 25835, методом ИФА - 15064).
За все время пандемии в Украине заболели 1262867 человек, выздоровели – 1106155, летальных исходов - 24 174 проведено 6500150 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373), Киевк (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 348 случаев;
Винницкая область - 307 случаев;
Волынская область - 117 случаев;
Днепропетровская область - 297 случаев;
Донецкая область - 147 случаев;
Житомирская область - 185 случаев;
Закарпатская область - 314 случаев;
Запорожская область - 153 случая;
Ивано-Франковская область - 592 случая;
Киевская область - 246 случаев;
Кировоградская область - 12 случаев;
Луганская область - 52 случая;
Львовская область - 373 случая;
Николаевская область - 150 случаев;
Одесская область - 143 случая;
Полтавская область - 91 случай;
Ривненская область - 130 случаев;
Сумская область - 103 случая;
Тернопольская область - 168 случаев;
Харьковская область - 189 случаев;
Херсонская область - 48 случаев;
Хмельницкая область - 145 случаев;
Черкасская область - 122 случая;
Черновицкая область - 243 случая;
Черниговская область - 98 случаев.