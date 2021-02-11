Зеленский: Режим прекращения огня на Донбассе нужен только нам

12 февраля 2021, 10:49

Боевики хотят сорвать режим прекращения огня, но стойкость наших военных говорит о том, что мы не дадим это сделать, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге во время рабочей поездки в Донецкую область, сообщили в пресс-службе главы государства.

Отвечая на вопрос журналистов, не стоит ли Украине инициировать пересмотр Минских договоренностей для установления мира на Донбассе, глава государства сказал: «К «Минску» мое отношение очень простое: его нужно разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять. Мы за такой формат. Именно это мы и сделали».

По его словам, политические советники лидеров нормандской четверки работали над подготовкой соответствующего документа с конкретными датами и временными рамками выполнения Минских договоренностей.

«Сейчас последняя версия документа отправлена ​​всем сторонам. Мы ожидаем, что стороны в ближайшее время акцептуют этот документ, и тогда будет возможность приблизить встречу нормандской четверки», - добавил президент.

Зеленский также констатировал, что Украина соблюдает все договоренности, которые были достигнуты уже при его участии во время встречи лидеров стран нормандского формата в декабре 2019 году в Париже.

«Были возвращены люди, были разведения, разминирование некоторого количества участков. Но не было многое сделано», - отметил он.

Глава государства также напомнил, что согласно договоренностям, 27 июля был объявлен режим тишины.

«Я считаю, что это одна из главных договоренностей, которая состоялась не на словах, потому что о режиме прекращения огня говорят уже семь лет. А 27 июля он действительно был введен в действие», - сказал он.

В то же время, несмотря на договоренности о режиме тишины, враг время от времени совершает обстрелы украинских позиций. Поэтому, чтобы поддержать наших военных, президент и командование Вооруженных сил постоянно посещают передовую.

«Постоянные наши приезды, как говорят в армии, «на ноль» дают возможность понимать, что армия в нормальном состоянии - состоянии сильном, в частности психологически. Это также очень важно. А также, что враг видит, что мы думаем о нашей армии и нам не все равно», - отметил Зеленский.

Он рассказал, что вместе с послами ряда иностранных государств посетил украинские позиции вблизи Авдеевки, промзону, в Шумах, а также побывал на позиции, расположенной в 80 метрах от врага. Там президент пообщался с военными и воочию увидел, что происходит на фронте.

Глава государства отметил, что акцентирует внимание на этих трех позициях потому, что, согласно данным командующего ООС Владимира Кравченко, именно здесь были осложнения и фиксировалось большое количество нарушений режима тишины со стороны врага.

«Мы понимаем, что происходит. Мы в принципе понимаем, что режим прекращения огня нужен только нам. Мы в принципе понимаем, что сепаратисты хотят его сорвать. Мы это понимаем. Но стойкость наших военных говорит о том, что мы не дадим это сделать», - сказал президент.

Зеленский также отметил, что украинские воины должны отвечать врагу в случае нарушения им перемирия и обстрелов наших позиций.

«Наши ребята прекрасно знают: если идет снайперское уничтожение наших военных - они должны найти адекватный ответ тем снайперам, которые уничтожили жизнь наших военных. Именно так они и делают», - отметил он.

«Они не получают от меня приказ ответа каждый раз. У них приказ действовать в таких случаях именно так, как они действуют. И они отвечают именно так, как и нужно в этой ситуации ответить», - добавил Зеленский.