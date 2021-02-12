Еврокомиссия расширит программу технической помощи Украине

12 февраля 2021, 11:54

Европейская комиссия расширит программу технической помощи Украине на сумму в размере 800 тысяч евро в рамках сотрудничества в сфере критического сырья.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии по вопросам межинституционных отношений и прогнозирования Марош Шефчович, сообщает «Европейская правда».

«Вскоре мы запустим стратегическое партнерство по сырых материалах и аккумуляторах», - написал Шефчович в Twitter в четверг.

Он добавил, что как часть этого партнерства ЕС готов расширить программу технической помощи, включив в нее сферу критической сырья и повысив бюджет на дополнительные 800 тысяч евро.