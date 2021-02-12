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Общественное мнение
Политика
12 февраля 2021, 12:48

Лавров заявил, что РФ готова разорвать отношения с ЕС

Россия разорвет отношения с Евросоюзом, если увидит санкции, угрожающие экономике страны.

Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Укринформ.

«Исходим из того, что мы готовы (к разрыву с Евросоюзом - Ред.). В случае, если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне», - отметил Лавров.

Напомним, 5 февраля Жозеп Боррель заявил, что на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым потребовал выполнить Минские соглашения по Донбассу.

Однако Боррель не вспоминал об Украине на пресс-конференции в Москве.

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