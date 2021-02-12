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Общественное мнение
Криминал
12 февраля 2021, 13:00

Контрразведчики СБУ задержали двух украинцев, которые были завербованы Федеральной службой безопасности России

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали двух украинцев, которые, как сообщается, были завербованы Федеральной службой безопасности России для сбора секретных сведений о вооружении украинской армии.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы задокументировали, что агентам поставили задачу получить секретные документы. В частности, об эффективности применения новых образцов вооружения и военной техники ВСУ во время проведения АТО/ООС на Донбассе.

Прокуратура Донецкой области уточняет, что в сентябре 2020 года 36 и 40-летние жители Энергодара Запорожской области через один из мессенджеров «начали сотрудничать с представителями спецслужб РФ». По данным следствия завербованные лица выполняли поручение «кураторов» по сбору информации о местах дислокации военнослужащих ВСУ.

«Получив очередное задание, правонарушители пытались договориться о передаче тайных материалов с помощником начальника разведки штаба одной из воинских частей Донецкой области. За денежное вознаграждение в размере 1000 долларов США они предложили военному предоставить им информацию об использовании военной техники ВСУ в ходе проведения АТО/ООС. Сами же злоумышленники за предательство собственного государства должны были заработать 4000 долларов США», — подчеркивается в сообщении прокуратуры Донетчины, которая осуществляет процессуальное руководство в деле.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников 11 февраля во время контролируемой передачи «тайных» документов и попытки их переправки российским кураторам обусловленными каналам связи.

В отношении задержанных осуществляются процессуальные меры по части 1 статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщение указанным лицам о подозрении в совершении госизмены и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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