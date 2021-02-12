Оригинальный аккумулятор Samsung или недорогой аналог. Что лучше выбрать для нашего телефона?

12 февраля 2021, 13:50

В жизни каждого смартфона наступает момент, когда его батарею необходимо заменить на новую. В таком случае практически каждый задается вопросом, выбрать дешевую копию или оригинальный аккумулятор. В этой статье постараемся найти оптимальное решение...

Цена

Очевидно, это основной аргумент, определяющий выбор большинства людей. Неоригинальные элементы в большинстве случаев в несколько раз дешевле оригинальных аккумуляторов. Естественно, такая цена очень заманчивая, но стоит ли пользоваться такой возможностью?

Безопасность

Если вас хоть немного интересует мир современных технологий, то вы наверняка не раз слышали пугающие истории о возгорании батарей. К сожалению, батареи в смартфонах и сотовых телефонах могут быть очень опасными. Их неосторожное использование и хранение может привести к неприятному исходу. Дешевые копии часто производятся без каких-либо стандартов безопасности, что может привести к некоторым действительно неприятным инцидентам. Неправильно изготовленные литий-ионные аккумуляторы, которые из-за их экономии не имеют электронной системы, защищающей элементы от перезарядки, могут просто выйти из строя.

Другие проблемы

К сожалению, безопасность (или ее отсутствие) - не единственная проблема, которая возникает при покупке неоригинальных аккумуляторов. Очень часто мощность, которую заявляют производители, сильно завышена. Что это означает? Купив, например, аккумулятор емкостью 2000 мАч, мы фактически можем получить элемент с вдвое меньшими ресурсами, то есть 1000 мАч. Можно сказать, что в этом случае идеально подходит старая пословица: вы получаете то, за что платите.

Как отличить оригинальный аккумулятор от замененного?

Ответ обычно довольно прост, потому что первое, что бросается в глаза - это цена. Не будем себя обманывать и думать, что оригинальный продукт Самсунг можно купить, например, за 100 грн. Цены на оригинальные аккумуляторы Самсунг обычно стартуют от 350 грн, а убедится в этом можно по следующей ссылке https://www.aks.ua/catalog/akkumulyator-dlya-mobilnogo-telefona/brand/samsung. Это, конечно, очень сильно зависит от того, для какой модели выбираем комплектующие.

Все аналоги плохие?

Конечно нет. На рынке много компаний, производящих аксессуары для смартфонов и мобильных телефонов, которые создают отличные батареи, соответствующие всем стандартам и имеющие реальную, не завышенную емкость. Покупая такой товар, не нужно беспокоиться о безопасности. Однако стоят такие элементы недешево, а цена у них обычно не уступает оригинальным батареям.