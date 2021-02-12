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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
14 февраля 2021, 15:35

На Донбассе погибли трое бойцов ООС

На Донбассе украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве. В результате трое бойцов погибли.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки «Север» в Facebook.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новолуганское.

«При перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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