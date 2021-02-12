14 февраля 2021, 15:35 На Донбассе погибли трое бойцов ООС На Донбассе украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве. В результате трое бойцов погибли. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки «Север» в Facebook. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новолуганское. «При перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил», - говорится в сообщении. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства происшествия выясняются. Твитнуть Загрузка... Загрузка...