На Донбассе погибли трое бойцов ООС

На Донбассе украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве. В результате трое бойцов погибли.
Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки «Север» в Facebook.
Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новолуганское.
«При перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил», - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
Обстоятельства происшествия выясняются.