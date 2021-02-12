Врачи оценили эффективность витаминов при COVID-19

15 февраля 2021, 13:02

Лечение коронавирусной инфекции витамином С и цинком неэффективно, прием такой терапии не сокращает время болезни, доказали ученые, чьи выводы были опубликованы в авторитетном медицинском журнале JAMA Network Open.

В эксперименте приняли участие 214 подопытных, которых разделили на четыре группы. Три из них получали указанные добавки по отдельности или вместе, а четвертая получила обычную терапию при простуде, включая отдых и жаропонижающие препараты.

«Высокие дозы глюконата цинка, аскорбиновой кислоты (витамина С) или обеих добавок не уменьшали симптомов COVID-19», - сообщили авторы исследования.

При этом в группах, которые получали добавки, был зафиксирован ряд побочных эффектов от слишком больших доз препаратов: тошнота, диарея и спазмы желудка.

Как отмечает CNN, прием цинка в первые сутки после обнаружения симптомов простуды помогает сократить время заболевания только на один день. При этом дневная норма витамина С не должна составлять более 75 миллиграмм для женщин и 90 - для мужчин.

Напомним, иммунитет к COVID-19 имеют не более 20% украинцев.