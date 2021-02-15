ОАЭ признали водительские удостоверения Украины

15 февраля 2021, 15:04

В ходе визита Президента Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты подписан Меморандум о взаимопонимании между министерствами внутренних дел Украины и ОАЭ.

Меморандум, в частности, предусматривает взаимное признание и обмен национальных удостоверений водителя. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

От Украины меморандум подписал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Отныне владелец водительского удостоверения, выданного компетентным органом одной из стран, имеет право управлять транспортным средством той категории, которая указана в удостоверении водителя, на территории другой страны в течение определенного её национальным законодательством периода", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что заключение этого Меморандума окажет положительное влияние на развитие туристической отрасли, экономическую и деловую активность, а также будет содействовать развитию контактов между людьми и увеличению двустороннего пассажиропотока.