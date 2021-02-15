Кто получит компенсацию за подорожание электроэнергии

15 февраля 2021, 15:43

В списке категорий украинцев, которые получат от государства компенсацию за подорожание электроэнергии, нет пенсионеров, поскольку они пользуются программами субсидий и других льгот. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью изданию «Урядовий кур’єр».

Она напомнила, что постановление №64, в котором идет речь о компенсации некоторым категориям потребителей электрической энергии, было принято правительством 1 февраля 2021 года.

«По категориям туда вошли те, у кого был льготный тариф на электроэнергию, который составлял 90 копеек за кВт. Это люди, которые в своих домах установили электрическое отопление. Жители домов, где нет централизованного теплоснабжения, и эти дома не газифицированы. А также многодетные семьи, те, где есть дети под опекой и попечительством, и детские дома семейного типа (ДДСТ)», – рассказала Марина Лазебная.

Она добавила, что для этих семей также пересмотрены нормы для получения субсидий, поскольку для ДДСТ государство строило большие дома, где живут 10 и более детей.

«Отныне их квадратные метры не подпадают под ограничения отапливаемой площади, определенной для получения субсидии, как это было раньше. То есть субсидию будут предоставлять теперь на всю отапливаемую площадь такого дома. Также мы сняли ограничение по применению социальных нормативов на электроэнергию для них. Ведь по субсидии оно составляет от 190 до 250 кВт/ч в месяц. И не учитываем доходы детей с ДДСТ и приемных семей в общий доход семьи для получения субсидии», – пояснила министр.

По ее словам, пенсионеры не попали в этот перечень потому, что, во-первых, они не имели льготы 90 копеек на более 100 кВт/ч в месяц, а во-вторых, большинство из них пользуются программами субсидий или льгот на оплату коммунальных услуг.

«Тем, кто получает льготы, их предоставляют в размере от 25% до 100% платы за коммунальные услуги в зависимости от категории льготника. Конечно, в пределах установленных социальных нормативов пользования этими услугами», – уточнила Лазебная.

Глава Минсоцполитики добавила, что к льготникам относятся участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие боевых действий, участники войны, пострадавшие от последствий Чернобыльской катастрофы, жертвы нацистских преследований, ветераны и некоторые другие категории.

«Большинство из них – лица пожилого возраста, и их сейчас около 8 миллионов. Государство заботится о них, просто использует для этого другие программы оказания помощи», – заключила Марина Лазебная.