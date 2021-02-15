Взрывы на складах боеприпасов в Сватово до сих пор расследуют

15 февраля 2021, 17:00

Руководство Государственного бюро расследований держит на контроле уголовные производства, а также тесно сотрудничает с временной следственной комиссией Верховной Рады Украины по расследованию взрывов на складах боеприпасов в Сватово, пишет пресс-центр ведомства.

Напомним, 29 октября 2015 в Сватово Луганской области возник пожар на полевых складах сил АТО, где хранилось около 3 тысяч тонн боеприпасов. В результате взрывов боеприпасов погибли 3 военнослужащих и 1 гражданский человек, была уничтожена техника, а также проводилась эвакуация местных жителей.

8 и 10 февраля 2021 года следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум военнослужащим Вооруженных Сил Украины за непринятие мер по сохранению вверенного им военного имущества.

По данным следствия, в 2015 году двое командиров реактивных артиллерийских батарей допустили расположение техники вблизи полевого артиллерийского склада боеприпасов около Сватово с грубыми нарушениями руководящих военных документов.

В дальнейшем, в результате возникшего пожара на складе РАО из-за диверсии неустановленных лиц, часть неправильно размещенной военной техники была уничтожена попаданием боеприпасов, сдетонировавших из-за пожара.

В результате были сорваны мероприятия по обеспечению постоянной боевой готовности подчиненных подразделений, а государству причинен ущерб на сумму более 15 миллионов гривен.

Таким образом, лица подозреваются в небрежном отношении к военной службе в условиях особого периода. В случае доказательства вины им грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Досудебное расследование продолжается.