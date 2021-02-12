Росія використовує ОРДЛО в якості полігону для випробування «сирих» вакцин від COVID-19

15 февраля 2021, 09:16

співголова ГІ «Права Справа»

Дмитро Снєгирьов

Російська Федерація завезла на окуповані території Донбасу вакцину, яка не пройшла клінічних випробувань. Агресор використовує ОРДЛО в якості полігону для випробування препарату, оскільки це дозволить не бути відповідальним за ймовірну загибель людей.

Наразі окупанти розгорнули в ОРДЛО активну інформаційну кампанію з «вакцинації» від COVID-19 російською вакциною «Спутник V». Насправді, за інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ «Права Справа», у тимчасово окупованих районах відбувається щеплення вакциною «Спутник лайт» – однокомпонентним, тобто, спрощеним варіантом двокомпонентної «Спутник V».

Крім того, я переконаний, що Росія свідомо обрала жителів ОРДЛО для вакцинації, оскільки це дозволить зняти з себе відповідальність за ймовірні жертви фармацевтичного експерименту.

В російських ЗМІ з’явилася інформація про те, що «Спутник V» уже пройшла третій етап клінічних випробувань. Водночас, «Спутник лайт» не пройшла навіть перших двох стадій клінічного випробування і є дешевим аналогом. Примітно, що за інформацією з відкритих джерел, «МОЗ ДНР» замовило 4 тис наборів для проведення поствакціонних досліджень, а саме проведення іммунографіческого виявлення IgG і IgM антитіл до вірусу SARS-CoV-2. При цьому основний акцент на виявленні стійкості антитіл в організмі людини протягом певного періоду і реакцій імунної системи на дану вакцину в перспективі.

Росія не випадково обрала окуповані території – в цих районах не діють ані російські, ані українські закони. «Сірі зони» ніким не контролюються, і якщо буде смертність – а вона уже є внаслідок т.зв. «вакцинації» і «щеплення», – то це не буде мати жодних наслідків для Росії. Статистика буде прихована, а витік інформації про смертність від недопрацьованої вакцини – мінімальний. Фактично, РФ використовує окуповані території в якості полігону для випробування своїх вакцин.

На жаль, українські спецслужби і розвідка не прокоментували можливість подібних сценаріїв, а лише констатували доставку в ОРДЛО з Росії т.зв. «вакцини».

На цьому тлі абсолютно незрозумілими виглядають заяви віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції окупованих територій Олексія Резнікова під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді». На думку останнього, Росія намагалася використати пандемію коронавірусу для легалізації своєї присутності на окупованому Кримському півострові та окремих частинах Донецької та Луганської областей.

Подібні заяви, на мою думку, свідчать про повне нерозуміння Резніковим поточної ситуації не лише на окупованих територіях Донбасу, але й в роботі Мінської ТКГ.

Водночас, нагадаю, що офіційно Росія відмовилася від постачання вакцини на тимчасово окуповані території. Російський фонд прямих інвестицій, який розробив «Спутник V» заявив про відсутність доставки препарату в ОРДЛО. Хоча окупанти ще наприкінці січня повідомили, що на окупований Донбас прибула перша партія вакцини від коронавірусу «Супутник V».

Усе це така собі дипломатична гра, мета якої – вивести РФ з-під можливого інформаційного і політичного удару, в разі провалу програми з вакцинації і можливих негативних наслідків у вигляді смертності вакцинованих. До того ж, кампанія з «вакцинації» жителів ОРДЛО є інформаційним та гуманітарним компонентом підготовки РФ до загострення бойових дій на лінії розмежування в контексті задекларованих намірів окупувати Донецьку та Луганську області по їхні адміністративні кордони.

Разом з тим, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що для вакцинації українців окупованих територій Донецької і Луганської областей, уздовж лінії розмежування будуть створені пункти вакцинації. В свою чергу санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив, що отримати щеплення можна буде в спеціальних пунктах на підконтрольних Україні територіях.