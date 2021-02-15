Выбор микроволновки с грилем: советы специалистов

15 февраля 2021, 15:16

Покупая новую микроволновую печь с грилем, стоит обратить внимание на несколько моментов.

Функция «гриль» позволяет пользоваться привычной микроволновкой не только для того, чтобы разогревать готовую еду и быстро размораживать продукты. Наличие дополнительных нагревательных элементов позволяет готовить в ней самые разные блюда: мясо, рыбу и овощи на гриле, жареный сыр, пиццу, пироги, сухари, печеные фрукты, т.д.

При выборе модели прежде всего нужно обратить внимание на объем печи. Обычно микроволновка с грилем бывает среднего и большого объема. Конкретный выбор определяется количеством едоков. Печи среднего размера объемом 25-30 литров обычно предназначены для семей из 3-5 человек. Если семья больше, тогда подойдет емкость 32 литра и выше.

Далее, нужно обратить внимание на мощность устройства. Для выбранного типа прибора она может составлять 900-1500 Вт.

Наконец, существуют разные типы гриля:

Кварцевая лампа. Располагается под потолком камеры устройства, обладает быстрым нагревом, легко обслуживается.

Трубчатый электронагреватель, известный как ТЭН — металлическая спираль внутри металлической трубки. Бывает одиночным или двойным, стационарным и мобильным. Удобством отличаются модели с мобильным ТЭН , его можно устанавливать под разными углами. Если у модели имеется нижний нагревательный элемент, это позволяет существенно расширить диапазон приготовляемых блюд.

Угольный нагревательный элемент. Находится внутри стеклянной трубки, создает жар естественных углей костра, поэтому приготовленная пища весьма напоминает своими свойствами открытый гриль.

Керамический нагревательный элемент. Дает более интенсивное излучение, обычно бывает двойным, готовит быстрее, но потребляет больше электроэнергии.

Кроме того, нужно напомнить, каковы преимущества и недостатки микроволновок с грилем. В целом, к достоинствам стоит отнести комфорт приготовления блюд. Процесс выглядит так: ингредиенты загружены в печь, выставлен режим и дальше все идет своим чередом. Пищу можно вполне считать здоровой, поскольку она жарится с меньшим количеством жира, ничего не будет пригорать, не будет дыма, сажи и прочих «прелестей» открытого гриля.

Среди отрицательных моментов стоит отметить важность быстрой уборки печи после приготовления пищи во избежание неприятного запаха. Кроме того, нужно позаботиться о том, чтобы внутри печи была емкость для стекающего жира и он не попадал на нагревательные элементы.