Выбор микроволновки с грилем: советы специалистов

Покупая новую микроволновую печь с грилем, стоит обратить внимание на несколько моментов.
Функция «гриль» позволяет пользоваться привычной микроволновкой не только для того, чтобы разогревать готовую еду и быстро размораживать продукты. Наличие дополнительных нагревательных элементов позволяет готовить в ней самые разные блюда: мясо, рыбу и овощи на гриле, жареный сыр, пиццу, пироги, сухари, печеные фрукты, т.д.
При выборе модели прежде всего нужно обратить внимание на объем печи. Обычно микроволновка с грилем бывает среднего и большого объема. Конкретный выбор определяется количеством едоков. Печи среднего размера объемом 25-30 литров обычно предназначены для семей из 3-5 человек. Если семья больше, тогда подойдет емкость 32 литра и выше.
Далее, нужно обратить внимание на мощность устройства. Для выбранного типа прибора она может составлять 900-1500 Вт.
Наконец, существуют разные типы гриля:
- Кварцевая лампа. Располагается под потолком камеры устройства, обладает быстрым нагревом, легко обслуживается.
- Трубчатый электронагреватель, известный как ТЭН — металлическая спираль внутри металлической трубки. Бывает одиночным или двойным, стационарным и мобильным. Удобством отличаются модели с мобильным ТЭН , его можно устанавливать под разными углами. Если у модели имеется нижний нагревательный элемент, это позволяет существенно расширить диапазон приготовляемых блюд.
- Угольный нагревательный элемент. Находится внутри стеклянной трубки, создает жар естественных углей костра, поэтому приготовленная пища весьма напоминает своими свойствами открытый гриль.
- Керамический нагревательный элемент. Дает более интенсивное излучение, обычно бывает двойным, готовит быстрее, но потребляет больше электроэнергии.
Кроме того, нужно напомнить, каковы преимущества и недостатки микроволновок с грилем. В целом, к достоинствам стоит отнести комфорт приготовления блюд. Процесс выглядит так: ингредиенты загружены в печь, выставлен режим и дальше все идет своим чередом. Пищу можно вполне считать здоровой, поскольку она жарится с меньшим количеством жира, ничего не будет пригорать, не будет дыма, сажи и прочих «прелестей» открытого гриля.
Среди отрицательных моментов стоит отметить важность быстрой уборки печи после приготовления пищи во избежание неприятного запаха. Кроме того, нужно позаботиться о том, чтобы внутри печи была емкость для стекающего жира и он не попадал на нагревательные элементы.