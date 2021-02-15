Адвокаты Навального сделали обращение в Совет Европы

15 февраля 2021, 14:45

Адвокаты оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к 3,5 годам тюремного срока по так называемому делу «Ив Роше», обратились в Комитет министров Совета Европы (КМСЕ). Об этом пишет DW.

Адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что обращение КМСЕ рассмотрит в марте.

В документе указано, что Алексей Навальный просит принять меры в отношении России в связи невыполнением Москвой решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по «делу Ив Роше».

В октябре 2017 года ЕСПЧ присудил российскому оппозиционеру компенсацию в размере 80 тысяч евро, признав, что власти РФ нарушили в отношении него две статьи Европейской конвенции по правам человека — о праве на справедливое судебное разбирательство и о наказании исключительно на основе закона.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный в 3,5 года колонии.