Платники Луганщини перерахували до бюджету понад 274 млн грн ЄСВ

15 февраля 2021, 18:54

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у січні 2021 року підприємства та підприємці Луганщини сплатили до бюджету 274,6 млн грн єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Це на 33,1 млн грн або 13,7 відс. більше ніж у січні минулого року.

Серед основних джерел надходжень єдиного соціального внеску – нарахування і сплата ЄСВ роботодавцями із заробітних плат найманих працівників, від виплат грошового забезпечення військовослужбовцям, а також від самозайнятих осіб та членів фермерських господарств.

Нагадаємо, єдиний внесок автоматично розподіляється Державною казначейською службою України за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до визначених пропорцій та перераховується за призначенням – на рахунки, відкриті в держказначействі на ім’я фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування і пенсійного страхування.

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