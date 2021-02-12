Путин: Донбасс мы не бросим

15 февраля 2021, 10:02

Во время беседы с главными редакторами российских СМИ, которая прошла в закрытом формате еще 10 февраля, президент России Владимир Путин заверил, что РФ «не бросит Донбасс несмотря ни на что». Об этом в субботу, 13 февраля, сообщает ТАСС.

Во время общения с журналистами Путин заявил, что у него «перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе».

«На наших с вами плечах - я говорю „наших с вами“, потому что вы четвертая власть - огромная ответственность за Россию в целом. Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что», - сказал российский президент.

Путин ежегодно проводит закрытые встречи с главными редакторами росСМИ. На этих встречах действует правило - общение проходит в формате off the record, то есть ответы остаются непубличными.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал, что будут опубликованы выдержки из закрытой для прессы встречи.