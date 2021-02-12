Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
15 февраля 2021, 12:48

Глава КСУ Тупицкий за январь получил 300 тысяч грн зарплаты

Глава КСУ Александр Тупицкий, которого временного отстранили от работы, продолжает получать зарплату. В январе 2021 года он заработал 320 тысяч гривен.

По информации КСУ на запрос Українські новини, общий размер заработной платы, за январь 2021 года, которую получил Александр Тупицкий, достигает 322 748 гривен. Из этой суммы:

оклад - 197 тысяч грн

за научную степень - 29,5 тысячи грн

за выслугу лет - 157 тысяч грн

за административную (руководящую) должность - 29,5 тысячи грн

за доступ к государственной тайне - еще 19,7 тысячи грн

Напомним, Тупицкий отказывается выезжать из арендуемого дома в Конча-Заспе.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: