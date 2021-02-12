Глава КСУ Тупицкий за январь получил 300 тысяч грн зарплаты

15 февраля 2021, 12:48

Глава КСУ Александр Тупицкий, которого временного отстранили от работы, продолжает получать зарплату. В январе 2021 года он заработал 320 тысяч гривен.

По информации КСУ на запрос Українські новини, общий размер заработной платы, за январь 2021 года, которую получил Александр Тупицкий, достигает 322 748 гривен. Из этой суммы:

оклад - 197 тысяч грн

за научную степень - 29,5 тысячи грн

за выслугу лет - 157 тысяч грн

за административную (руководящую) должность - 29,5 тысячи грн

за доступ к государственной тайне - еще 19,7 тысячи грн

Напомним, Тупицкий отказывается выезжать из арендуемого дома в Конча-Заспе.