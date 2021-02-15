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Общественное мнение
Экономика
16 февраля 2021, 09:00

В Укрэнерго уверяют, что отключений потребителей не будет

НЭК «Укрэнерго» не планирует никаких ограничений либо отключений потребителей и имеет план сбалансирования энергосистемы в нынешний проблемный осенне-зимний период.

Об этом председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил на Всеукраинском форуме «Украина 30. Платежка», сообщает Укринформ.

«Температура сейчас снижается, и этот осенне-зимний период действительно непростой. Но у нас есть план, как сбалансировать энергосистему. Частью этого плана было включение в сеть второго энергоблока ХАЭС, которое состоялось 15 февраля в 9:31 утра, что поможет нам пройти этот период. Также остаются в работе дополнительные блоки Центрэнерго, работающие на природном газе», - сообщил Кудрицкий.

Он подчеркнул, что Укрэнерго не планирует никаких ограничений либо отключений потребителей - ни на этой неделе, ни в будущем.

«Сегодня низкие запасы угля и аварийность на энергоблоках ТЭС являются фактором риска для нашей энергосистемы. Но мы понимаем, как с этим риском работать, и у нас есть планы, и на будущее тоже», - отметил Кудрицкий.

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