16 февраля 2021, 13:42

Президент РФ Владимир Путин пообещал не бросать Донбасс, потому что русскоязычные граждане на этой территории "лишены социального обеспечения и кроме России им помочь некому". Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, - сообщает РБК.

"Вы знаете, что там живет много русскоязычных, они лишены социального обеспечения со стороны своего государства - Украины", - заявил Песков.

"Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям. И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет делать", - добавил он.

О том, что "именно Россия" развязала войну на Донбассе и "именно Россия" отрезала жителей оккупированной Донетчины и Луганщины от социального обеспечения Украины, Песков, конечно, не сказал.