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Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика / Региональные
16 февраля 2021, 13:42

В Кремле объяснили, что означает обещание Путина "не бросать Донбасс"

Президент РФ Владимир Путин пообещал не бросать Донбасс, потому что русскоязычные граждане на этой территории "лишены социального обеспечения и кроме России им помочь некому". Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, - сообщает РБК.

"Вы знаете, что там живет много русскоязычных, они лишены социального обеспечения со стороны своего государства - Украины", - заявил Песков.

"Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям. И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет делать", - добавил он.

О том, что "именно Россия" развязала войну на Донбассе и "именно Россия" отрезала жителей оккупированной Донетчины и Луганщины от социального обеспечения Украины, Песков, конечно, не сказал.

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