В Луганской области снова планируют капитально ремонтировать дороги

16 февраля 2021, 15:00

В Луганской области начнется реализация проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление, возрождение". Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

В рамках проекта планируется проведение капитального ремонта на участках автодорог Р-66 от Троицкого до Кременной и Т-13-02 от Рубежного до Старобельска общей протяженностью около 170 км. Этот проект будет финансироваться Международным банком реконструкции и развития совместно с Европейским инвестиционным банком в соответствии с займом, заключенного между Украиной и МБРР.

Кроме того, будут восстанавливаться дороги и за счет государственного бюджета Украины. Все это станет продолжением национального проекта "Большая стройка". Сейчас специалисты выполняют все необходимые наработки, чтобы увеличить выполнения работ по сравнению с 2020 годом как минимум на 20%. Продолжается подготовка проектно-сметной документации по объектам "Большой стройки", которые будут реализованы в текущем году", - сказано в сообщении.