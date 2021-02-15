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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
16 февраля 2021, 08:33

В оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв с последующим горением произошел вечером 15 февраля на границе оккупированного Луганска в районе Большой Вергунки. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на боевиков и очевидцы в соцсети.

"Приблизительно в 22.05 произошел взрыв неустановленного происхождения с последующим возгоранием на газораспределительном узле по улице Вторая Беломорская. Высота пламени достигает 20 метров", - говорится в одном из сообщений.

РБК со ссылкой на "Луганскгаз" передает, что авария задела газопровод среднего давления диаметром 400 мм.

Отмечается, что на место в срочном порядке выехали пожарные, которым понадобилось несколько часов на то, чтобы перекрыть газ, потушить огонь и демонтировать поврежденные конструкции.

В результате ЧП, около 95 абонентов оказались отрезанными от "голубого топлива", кроме того в результате взрыва, была повреждена ЛЭП, из-за чего около 2000 абонентов остались без света.

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