В 2020 году увеличился уровень ультраправого насилия

16 февраля 2021, 16:00

В 2020 году количество конфронтаций и случаев насилия со стороны ультраправых возросло на 18% в сравнении с 2019 годом. В среднем каждую неделю происходило по 2 подобных случая.

Об этом говорится в отчете Группы мониторинга ультраправого насилия Marker.

В течение прошлого года мониторы организации зафиксировали 118 случаев ультраправых конфронтаций и насилия (37 случаев конфронтации и 81 случай насилия), что на 18 случаев больше, чем в 2019 году. В 66-ти случаях насилие было направлено против людей.

В целом в результате агрессии со стороны ультраправых в 2020 году пострадали 106 человек, в том числе 18 правоохранителей.

Большинство случаев насилия и конфронтаций произошло во второй половине 2020 года. В частности, в июне зафиксирован всплеск насилия, в частности, политического, направленного на членов оппозиционных партий в связи с обвинениями в сепаратизме в их адрес.

Также участились случаи ультраправой уличной активности с элементами насилия.

Большинство кейсов произошло в Киеве (47 случаев насилия и конфронтаций), Харькове (15), Херсоне (7), Одессе (7), Львове (5), Николаеве (4), Днепре, Виннице и Мариуполе (по 3 случая). Два случая зафиксировано в Краматорске.

Как и в 2019 году, «лидерами» уличных конфронтаций и случаев насилия стали организации «Национальный корпус» и «Традиция и порядок». Их агрессия преимущественно направлена на оппозиционеров, феминисток и ЛГБТКИ+.

«В 2020 году было 14 недель, когда мониторинг не зафиксировал случаев ультраправых конфронтаций или насилия. В среднем же на неделю приходится по 2 таких случая», — отмечают в организации.