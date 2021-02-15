Пожежі на Луганщині — ДБР повідомило про підозру керівнику одного з відділів ГУ ДСНС на Луганщині

16 февраля 2021, 09:31

В ході досудового розслідування за фактом масштабної пожежі на Луганщині слідчі ТУ ДБР у місті Краматорську встановили посадову особу — підбурювача до викривлення інформації про гасіння пожеж.

Нагадаємо, на початку липня 2020 року на території садівничого товариства №5 «Озеро Вовче» в Новоайдарському районі Луганської області виникли масштабні пожежі, внаслідок яких у вогні загинули троє людей, знищено житлові будинки, господарчі споруди та інше майно.

Проте, за даними слідства, сили та засоби пожежно-рятувальних загонів до місця пожежі не виїжджали.

Для «прикриття» посадових осіб ДСНС від дисциплінарної, кримінальної або іншої встановленої законом відповідальності за можливе недбале ставлення до своїх службових обов’язків, інспектори територіальних підрозділів ДСНС вписували в офіційні документи інформацію про керівників гасіння пожежі, а також про сили та засоби, начебто залучені до роботи.

Слідством встановлено, що в липні 2020 року, з метою приховування факту відсутності пожежної техніки ДСНС на гасінні пожежі у вказаному садівничому товаристві, усні доручення інспекторам щодо внесення до офіційних документів викривленої інформації надавав 30-річний начальник відділу профілактичної роботи, розслідування пожеж та активних і пасивних засобів безпеки центру забезпечення діяльності ГУ ДСНС Луганської області.

Посадовцю — підбурювачу, який схилив інспекторів до співучасті у вчиненні злочину, повідомлено про підозру у службовому підробленні, тобто внесенні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Досудове розслідування проводиться за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури та оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР.