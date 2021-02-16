Стоимость биткоина приблизилась к $50 тысячам

16 февраля 2021, 18:00

Средневзвешенная стоимость биткоина продолжает бить рекорды и утром 16 февраля она достигла $49 950.

Об этом свидетельствуют данные https://www.coindesk.com/

На 8:20 по Киеву цена криптовалюты находилась на уровне $49,3 тыс.

Стоимость биткоина бьет рекорды последние два месяца. В декабре криптовалюта вернулась к исторической отметке $21 тыс. и с тех пор начала неуклонный рост.

По мнению экспертов, во многом подорожанию криптовалюты поспособствовало решение корпорации Tesla инвестировать в нее $1,5 млрд.