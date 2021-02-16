Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
16 февраля 2021, 18:00

Стоимость биткоина приблизилась к $50 тысячам

Средневзвешенная стоимость биткоина продолжает бить рекорды и утром 16 февраля она достигла $49 950.

Об этом свидетельствуют данные https://www.coindesk.com/

На 8:20 по Киеву цена криптовалюты находилась на уровне $49,3 тыс.

Стоимость биткоина бьет рекорды последние два месяца. В декабре криптовалюта вернулась к исторической отметке $21 тыс. и с тех пор начала неуклонный рост.

По мнению экспертов, во многом подорожанию криптовалюты поспособствовало решение корпорации Tesla инвестировать в нее $1,5 млрд.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: