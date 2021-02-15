В Украине ударят 20-градусные морозы

16 февраля 2021, 09:36

В ночь на 16 февраля в Украине ожидается -12-18 градусов, на северо-востоке, Сумской, Харьковской, Черниговской, Луганской, Полтавской, часть Черкасской, -17-22 градуса, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Днем во вторник в большинстве областей -7-14 градусов. На Западе, в южной части и на юго-востоке максимально предполагается -4-9 градусов. На Закарпатье днем ​​ожидается теплая погода, от 2 мороза до 2 тепла.

На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, в западных областях – юго-западный, небольшой, максимум умеренный.

В Киеве во вторник осадков не будет. На дорогах гололедица. Ближайшей ночью -16-18 градусов, в окрестностях до -20 градусов, днем ​​-8-10 градусов.

17-18 февраля в Украине местами снег, поэтому морозы ослабнут, но только в дневные часы. Затем градуса снова пойдут вниз, а ближе к выходным морозы начнут ощутимо ослабевать.