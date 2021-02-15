На Луганщине переселенцам дают скидку на прохождение тестов на COVID-19

16 февраля 2021, 13:07

Клинико-диагностический центр «Фармбиотест» (Луганская область) предоставляет 10% скидку на проведение тестирования на COVID-19 (ПЦР, антитела IgM, IgG, быстрый антиген тест) владельцам карт Ощадбанка. Об этом сказано в сообщении на официальном сайте центра.

Получение скидки стало возможным благодаря достигнутым договоренностям о сотрудничестве центра и банка.

«Как известно, в Луганской области функционирует только один КПВВ с неподконтрольной территорией. Линию разграничения каждый день пересекают тысячи граждан Украины. Согласно требованиям командования ООС и Минздрава Украины и в связи с проведением мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной болезни, все граждане должны пройти 14-дневную самоизоляцию или тестирования на COVID-19», - говорится в сообщении.

Чтобы существенно упростить условия пересечения линии разграничения, «Фармбиотест» установил пункты забора анализов на самом КПВВ. В то же время, благодаря сотрудничеству с Ощадбанком, клинико-диагностический центр предлагает 10% скидку для всех, кто решит оплатить проведение тестирования картой Ощадбанка.