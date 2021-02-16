На Луганщине построят 150-метровую радиотелевышку

16 февраля 2021, 15:28

Строительство радиотелевизионной башни в Попаснянском районе - среди самых интересных государственных проектов в этом году.

Об этом сообщила пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Всего на заседании Конкурсной комиссии по отбору проектов регионального развития были приняты решения о финансировании в 2021 году 28 из них, которые могут реализовываться за счет средств государственного бюджета в рамках секторальной бюджетной поддержки на общую сумму 133,2 млн гривен.

Как отмечают в Министерстве развития громад и территорий, проекты развития регионов были и остаются приоритетом для государства.

Среди наиболее интересных проектов, которые будут финансироваться в этом году - «Строительство радиотелевизионной передающей станции в Попаснянском районе Луганской области».

Проект реализуется на территории Луганской области общей стоимостью из государственного бюджета более 22,54 млн гривен, в том числе в 2021 году - более 6,36 млн гривен.

Предусмотрено, в частности:

строительство и обустройство радиотелевизионной передающей станции и возобновление вещания 15 украинских телерадиокомпаний в Луганской и Донецкой областях;

установка на металлической конструкции высотой 150 м Государственного Флага;

установление наземного технологического оборудования, которое сможет обеспечить передачу украинского телерадиопродукта на временно оккупированных территориях.

Еще один проект, отмеченный министерством - «Восток и Запад вместе: строим доверие со школьной скамьи».

Проект реализуется Министерством образования и науки Украины на территории Львовской и Луганской областей общей стоимостью из государственного бюджета 11,8 млн гривен, в том числе в 2021 году - 4,48 млн гривен.

В частности, предусмотрено:

закупка материально-технического оборудования профильных классов гуманитарного направления пилотных средних школ (закупка мебели, оборудования для проведения видеоконференций, интерактивной доски, тематических стендов);

разработка и пилотное внедрение (в форме дистанционного курса) для учителей 30 пилотных школ Луганской и Львовской областей методических материалов по преподаванию истории, украинского языка и литературы в старших классах;

создание предпосылок для повышения успеваемости школьников Львовщины и Луганщины, в частности, истории, украинского языка и литературы;

популяризация межрегионального молодежного сотрудничества в сфере образования.