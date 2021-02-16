ВОЗ разрешила экстренное применение вакцины AstraZeneca. Ее заказала Украина

16 февраля 2021, 16:38

Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное применение вакцины от COVID-19 AstraZeneca.

Такое решение позволило расширить доступ к относительно недорогой COVID-вакцине.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга, который транслировался в Twitter.

"ВОЗ сегодня включила в список для экстренного использования два варианта вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета. Теперь у нас есть все необходимое для быстрого распространения вакцин. Но нам все еще нужно наращивать производство", - заявил глава ВОЗ.

Препараты теперь можно использовать в глобальном механизме COVAX по справедливому распределению вакцин в мире. Одна из вакцин производится в Корее, вторая - в Индии.