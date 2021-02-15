СБУ накрыла российскую сеть интернет-агитаторов

16 февраля 2021, 11:38

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили координированную с РФ межрегиональную сеть из шести интернет-агитаторов, которые в соцсетях призывали к свержению конституционного строя и захвату государственной власти. Один из них подстрекал к физической расправе над правоохранителями, сообщили в пресс-центре СБУ.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников сотрудники СБУ изъяли компьютерное оборудование и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Двум фигурантам сообщили о подозрениях по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Так, жителя Тернопольской области разоблачили в агитации в соцсети к совершению государственного переворота и нарушении территориальной целостности Украины. По данным следствия, злоумышленник также призвал к физической расправе над должностными лицами органов государственной власти и правоохранительных структур. На Сумщине прекратили незаконную деятельность жителя Путивля, который распространял в Интернете деструктивный контент по насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти. Установлено, что материалы для «статей» фигурант получал через запрещенные интернет-ресурсы.

Еще трем агитаторам из Николаева и Волыни сообщено о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, злоумышленники на собственных страницах запрещенных соцсетей призвали к изменению границ государственной границы.

Также установлено, что двое фигурантов из Волынской области скоординировано администрировали интернет-сообщества и использовали их для деструктивного информационно-психологического воздействия. Материалы уголовного производства направлены в суд.

В Днепропетровской области сотрудники СБУ разоблачили жителя Никополя на публичных призывах через интернет к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности нашего государства. Решается вопрос о сообщение агитатору о подозрении по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины