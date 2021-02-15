В Северодонецке возобновил работу пункт обогрева

16 февраля 2021, 12:08

В Северодонецке в связи с похолоданием возобновил работу пункт обогрева.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкой ВГА.

Обратиться за помощью можно по адресу: ул. Егорова, 33а (территория КПЖ «Свитанок»).

Отмечается, что в соответствии с пунктом I протокола региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, прием граждан в пункт обогрева проводится только при снижении температуры воздуха -10°С и ниже.

Напомним: в первую очередь помощь будет оказываться бездомным и малозащищенным слоям населения. Также помощь могут получить все те, кого непогода застигла врасплох на улице. В пункте обогрева можно будет отдохнуть, согреться, выпить воды или горячего чаю, а также получить другую необходимую помощь.

Телефоны пункта обогрева: 5-40-79, 095-790-33-07