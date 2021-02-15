Разумков подписал закон о введении электронных трудовых книжек

16 февраля 2021, 12:42

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» (зарегистрирован как законопроект №3623). Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Закон устанавливает пятилетний переходный период для включения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника.

Во время этого времени можно использовать как бумажные, так и электронные варианты трудовой книжки.

В соответствии с законом, внесение данных о трудовой деятельности в Государственный реестр будет осуществляться работником и работодателем по наложению квалифицированногй электронной подписи в виде сканированных или оцифрованных копий, предусмотренных законодательством документов (трудовой книжки, справок и т.д.).

После внесения сведений в Государственный реестр работодатель обязан отдать работнику оригинал бумажной трудовой под подпись.

Также Законом вводится возможность автоматического назначения пенсии без личного обращения лица, с сохранением за лицом права отсрочки выхода на пенсию.

Закон передан на подпись президенту Украины.