Землекористувачі та власники землі Луганщини сплатили майже 27 млн гривень

У Луганській області юридичні та фізичні особи сплатили у січні 2021 року 26,6 млн грн плати за землю. Ці кошти були спрямовані до місцевих бюджетів регіону.
Фахівці Головного управління ДПС у Луганській області інформують, що відповідно до податкового законодавства, власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у звітному році.
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