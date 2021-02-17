Землекористувачі та власники землі Луганщини сплатили майже 27 млн гривень

17 февраля 2021, 13:40

У Луганській області юридичні та фізичні особи сплатили у січні 2021 року 26,6 млн грн плати за землю. Ці кошти були спрямовані до місцевих бюджетів регіону.

Фахівці Головного управління ДПС у Луганській області інформують, що відповідно до податкового законодавства, власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у звітному році.

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