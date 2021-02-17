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Общественное мнение
Общество / Региональные
17 февраля 2021, 14:02

«ЛНР» заявила о 35 случаях и четырех смертях от COVID-19

За минувшие сутки, 16 февраля, в отдельных районах Луганской области положительные результаты на COVID-19 получили 35 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

Согласно сообщению, за сутки умерли четверо заболевших ранее.

Географию новых выявленных случаев болезни или другие подробности в группировке не сообщают.

По состоянию на 17 февраля группировка признает 2906 случаев COVID-19, из которых 2410 человек выздоровели, 255 — умерли.

Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

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