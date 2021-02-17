В Луганской ога рассказали, почему не делают бесплатные тесты на covid-19 на КПВВ

17 февраля 2021, 15:30

На КПВВ в Станице Луганской до сих пор не проводят бесплатные экспресс-тесты на COVID-19, поскольку еще не решен вопрос финансирования. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Луганской облгосадминистрации Юрий Стогниев.

По его словам, тестирование на антиген должно входить в перечень медицинских услуг, которые финансирует Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

«Мы обратились в Кабмин, министерства реинтеграции временно оккупированных территорий и здравоохранения с письмами, в которых просили определиться с решением этих вопросов. Во-первых, это медицинская услуга, а согласно действующему законодательству все медицинские услуги финансируются за счет НСЗУ. Эта услуга НСЗУ не учтена, поэтому люди, которых мы могли бы туда направить работать, остаются без финансирования, это и заработная плата, и обеспеченность этих пунктов, в том числе и тестами», – сказал Стогниев.

Он также отметил, что Минздрав распределил бесплатные тесты по целевой программе в центры первичной медико-санитарной помощи пропорционально населению подконтрольной территории. Но приказа о распределении для обслуживания людей, пересекающих КПВВ, по словам Стогниева, до сих пор не существует.