Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество / Региональные
17 февраля 2021, 16:00

«ЛНР» разрешила возобновить очные занятия в школах

Группировка «ЛНР» решила возобновить очную форму обучения в школах, организациях интернатного типа и учреждениях дополнительного образования.

Как передают сепаратистские интернет-ресурсы, согласно решению «чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК)» при «правительстве ЛНР», очное обучение с 24 февраля возобновляется в школах, в том числе интернатного типа с постоянным проживанием учащихся.

Кроме того, к очной форме обучения возвращаются учреждения дополнительного образования и учреждения психосоциальной помощи детям.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: