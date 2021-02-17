«ЛНР» разрешила возобновить очные занятия в школах

17 февраля 2021, 16:00

Группировка «ЛНР» решила возобновить очную форму обучения в школах, организациях интернатного типа и учреждениях дополнительного образования.

Как передают сепаратистские интернет-ресурсы, согласно решению «чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК)» при «правительстве ЛНР», очное обучение с 24 февраля возобновляется в школах, в том числе интернатного типа с постоянным проживанием учащихся.

Кроме того, к очной форме обучения возвращаются учреждения дополнительного образования и учреждения психосоциальной помощи детям.