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Общественное мнение
Криминал / Региональные
17 февраля 2021, 17:36

В Северодонецке патрульные обнаружили у девушки закладки с наркотиками

В Северодонецке патрульные обнаружили у 16-летней девушки закладки с предположительно наркотическими веществами.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Молодую девушку патрульные заметили на проспекте Гвардейском в Северодонецке. При виде полицейских она вела себя подозрительно и пыталась как можно быстрее уйти.

Во время общения с инспекторами девушка призналась, что имеет при себе наркотические вещества и что является несовершеннолетней.

Во время осмотра у девушки обнаружили зип-пакет в котором находилось четыре свертка в изоляционной ленте с предположительно наркотическим веществом PVP.

"В дальнейшем объяснять происхождение свертков и цель их хранения девушка будет в присутствии законных представителей следственно-оперативной группе, которую патрульные немедленно вызвали на место происшествия", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 309 (Незаконное хранение наркотических веществ) УК.

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