Рада осудила преступный режим Януковича

17 февраля 2021, 18:00

Верховная рада приняла постановление №2739 в связи с годовщиной начала Евромайдана и событий революции достоинства. ВР осудила преступный режим экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 295 парламентариев.

Рада таким образом заявила, что Революция достоинства - один из ключевых моментов образования украинского государства и выразитель национальной идеи свободы.

"Расследование преступлений, совершенных во время Революции достоинства должно быть завершено и проведено эффективно. Виновники должны предстать перед судом и в ходе справедливого и беспристрастного процесса привлечены к ответственности. Дальнейшее промедление в этом вопросе недопустимо", - говорится в документе.

В заявлении указано, что акты унижения человеческого достоинства, которые происходили шесть лет назад на Майдане Независимости в Киеве, а так же в других местах столицы и разных городов, поселков и сел по всей стране, не должны повториться.

В документе подчеркивается, что узурпация власти одной из ее ветвей, партией или отдельным должностным является абсолютно недопустимым явлением, что вызывает долговременные тяжкие последствия.

"Трагические события Революции достоинства, аннексия Автономной республики Крым и города Севастополя, а также продолжающаяся вооруженная агрессия Российской Федерации и оккупация ею отдельных районов Донецкой и Луганской областей произошли не в последнюю очередь вследствие политики Виктора Януковича и сформированного им преступного режима, который поддерживался Российской Федерацией и действовал вопреки национальным интересам Украины", - сказано в заявлении.

Кроме того, противоправную деятельность отдельных работников подразделений милиции особого назначения "Беркут", милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей и других должностных и служебных лиц во время Революции достоинства Рада осудила как такую, которая нанесла непоправимый вред государству и обществу.

Напомним, ранее профильный комитет рекомендовал Раде принять заявление в связи с годовщиной начала Евромайдана и событий Революции достоинства.