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Общественное мнение
Власть
17 февраля 2021, 14:44

"Доступные лекарства": в перечень добавили препараты для профилактики инсульта

Министерство здравоохранения утвердило новый Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации. Пациенты могут получить бесплатно или с незначительной доплатой лекарства для первичной и вторичной профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом сообщает пресс-служба Нацслужбы здоровья Украины.

"В реестр добавили 3 новых международных непатентованных названия (24 новые торговые названия). Это - ацетилсалициловая кислота, нифедипин и варфарин. Препараты предназначены для профилактики острого мозгового инсульта и острого инфаркта миокарда. В частности, и пациентам, которые уже перенесли эти заболевания", - указано в сообщении.

Отмечается, что в целом количество лекарств в новом реестре возросло на 33 позиции. Сегодня их - 297. Полностью бесплатными являются 93 лекарственные средства. Это - на 8 больше, чем в предыдущем реестре. Другие лекарства пациент получает с незначительной доплатой.

"С начала этого года врачи выписали более 1,6 млн электронных рецептов на лекарства, отпускаемые по Государственной программе реимбурсации. Из них - 83% являются погашенными, то есть пациенты получили необходимые им лекарства в аптеке", - добавляют в НСЗУ.

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