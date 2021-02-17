Россия переправила боевикам на Донбасс танки и «Грады»

17 февраля 2021, 15:26

По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», в период с 10-го по 16-е февраля 2021 года российская Федерация продолжала осуществлять поставки боевикам на Донбасс материальных ресурсов.

Так, для обеспечения повседневной деятельности частей и подразделений оперативной группировки российских оккупационных войск с территории России прибыло 13 цистерн /около 800 тонн/ ГСМ (жд. ст. Ровеньки).

Кроме этого, через неподконтрольный пункты пропуска Изварино и Успенка было доставлено до 4-х танков и до 4-х единиц 122-мм РСЗВ БМ-21 “Град”.

Также отмечается поставка значительной партии запасных частей и расходных материалов для нужд ремонтно-технических служб группировки.