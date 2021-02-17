Адресную помощь переселенцам теперь можно будет оформить в ЦПАУ

17 февраля 2021, 15:29

Правительство расширило перечень услуг, которые оказываются через Центры предоставления административных услуг.

Об этом в среду на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Например, теперь в ЦПАУ можно будет обращаться по вопросам назначения льгот на оплату коммунальных услуг, перерасчета пенсий, назначения социальной помощи неработающему лицу, субсидий, предоставления адресной помощи внутренне перемещенным лицам и тому подобное», – перечислил глава правительства.

Он отметил, что данное решение является продолжением проводимой политики.

«Государственные услуги должны быть удобными для граждан, а не для чиновников», – подчеркнул Шмыгаль.