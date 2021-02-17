17 февраля 2021, 15:32

На заседание Совета национальной безопасности и обороны в пятницу, 19 февраля, могут вынести вопрос санкций против бизнес-структур, которые вероятно связаны с народным депутатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком. В частности, против компании, которая эксплуатирует нефтепровод.

Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на источник, близкий к СНБО.

По его словам, повестки заседания до сих пор нет, она еще на стадии обсуждения.

Один из возможных вопросов - введение санкций против компании "ПрикарпатЗападтранс". Эта структура эксплуатирует участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", ее владельцев связывают с Медведчуком.

"Обсуждается возможность введения санкций и по другим бизнес-цепочкам, которые могут быть связаны с Медведчуком", - уточнил источник.