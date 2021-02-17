Гармаш: Захваченная боевиками территория на 1,4 тыс. кв км больше, чем зафиксировано в Минских соглашениях

17 февраля 2021, 10:46

Территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей, захваченная российскими наемниками, на 1400 кв км больше, чем зафиксировано в Минских соглашениях, заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

«Мы по-прежнему пытаемся выяснить у представителей России, какую же территорию они понимают под понятием «ОРДЛО». Потому что та, которая, по факту, была захвачена российскими НВФ, на 1400 км больше, чем зафиксированная в Минских соглашениях, и на какую тогда территорию распространяются Минские договоренности – остается не ясным», - написал он в Facebook.

По словам Гармаша, этот вопрос – не менее основополагающий, чем определение сторон конфликта.

«Но и здесь мы не получаем четкого ответа, хоть он и записан в Минских соглашениях. Москва обладает поразительной способностью становиться глухой и слепой, когда не хочет чего-то видеть и слышать. Особенно если речь о подписанных ею же договоренностях», - подчеркнул представитель Украины.

Также сегодня на заседании рабочей группы по политическим вопросам Минской ТКГ, как никогда часто поднимался вопрос о сторонах военного конфликта на Донбассе.

«Представители России утверждали, что это Украина и «Донбасс» (что они понимают под этим понятием – неясно. Наверное, часть Донецкого угольного бассейна в Ростовской области РФ). Также с той стороны звучал вариант – «народ Донбасса» (тоже не понятно, что не поделили с Украиной жители Покровска, Доброполья, Краматорска, Мариуполя… плюс полтора миллиона вынужденных переселенцев)», - пишет Гармаш.

Он подчеркнул, что «мы четко указали, что конфликтуют Россия и Украина» и попросили не делать таких провокаций, потому что они отвлекают участников консультаций от обсуждения Плана действий, предложенного Украиной.

«В общем, к согласию в определении сторон конфликта участники переговоров еще не пришли. Но тот факт, что этот вопрос стал вызывать так много внимания, дает надежду», - резюмировал Гармаш.