17 февраля 2021, 11:00 В Киеве 13-летняя девочка упала с балкона 14-го этажа На улице Княжий Затон в Дарницком районе Киеве 13-летняя девочка, местная жительница, упала с балкона 14-го этажа. Несовершеннолетняя погибла на месте, сообщает пресс-служба полиции. На вызов немедленно выехали патрульные, следственно-оперативная группа территориального управления полиции, инспекторы ювенальной превенции и врачи. Событие должным образом зарегистрировано в Дарницком управлении полиции. Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Дарницкого управления столичной полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины этого события. Твитнуть Загрузка... Загрузка...