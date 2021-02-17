17 февраля 2021, 12:02 Названа категория людей, которым нельзя делать прививку от COVID-19 Вакцинация от коронавируса противопоказана людям, которые болеют COVID-19 или только недавно выздоровели. Об этом рассказал в эфире телеканала «Украина 24» врач-иммунолог, кандидат биологических наук Борис Донской. На вопрос, можно ли делать прививки человеку, который болеет коронавирусом, Донской ответил: «Это универсальное противопоказание для любой прививки - нельзя его делать в остром состоянии любой инфекции. Мы не знаем, ухудшит ли прививка состояние, но проблема не в этом, а в том, что все дальнейшие плохие последствия вы спишете не на то, что у вас была болезнь, а на то, что вам сделали прививку. Таким образом просто будет два неизвестных, поэтому лучше не делать (прививку. - Ред.), чтобы точно знать, что все ваши симптомы - это ваша болезнь», - отметил он. Твитнуть Загрузка... Загрузка...