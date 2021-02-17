В Украине ударили морозы до -24

Похолодание пришло в Украину с новой силой. В центре температура воздуха опустилась до -24, а на западе идет снег.
Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".
Утром идет небольшой снег в западных областях, на остальной территории без осадков. Температура воздуха -10-17, в центре и на северо-востоке до -24.
Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве регионов страны местами заснеженное.
На перевальных участках дорог небольшой снег. Покрытие дорог мокрое. Температура воздуха -4-9.
По прогнозу синоптиков УкрГидрометцентра, в западных, Житомирской, Винницкой областях умеренный и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в западных и южных областях днем 0-5 на остальной территории -6-11.